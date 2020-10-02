عاجل.. أول تعليق من ميلانيا ترامب بعد الإصابة بكورونا: سنتخطى هذا معا

نشرت ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصابتهما بفيروس كورونا.

وقالت ميلانيا في التغريدة: "كما فعل الكثير من الأمريكيين هذا العام، الرئيس الأمريكي وأنا نخضع للعزل في المنزل بعد ثبوت إصابتنا بكوفيد-19، شعورنا جيد وقمت بتأجيل كل الارتباطات المقبلة، أرجو أن تتأكدوا بأنكم باقون بسلامة وسنتجاوز هذا معا."

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر تغريدة معلنا إصابته وميلانيا بفيروس كورونا، قال فيها: "اليوم ميلانيا وأنا ظهرت نتيجة فحصنا لكوفيد 19 إيجابية، سنبدأ فترة العزل وعملية العلاج حالا، سنتخطى هذا معا".

وأصدر البيت الأبيض بيانا على لسان أطبائه، جاء فيه: "هذا المساء تلقيت تأكيدا بأن كلا من الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ظهرت نتيجة اختبارهما إيجابية بإصابتهما بفيروس "SARS-COV-2"، الرئيس والسيدة الأولى بصحة جيدة في الوقت الحالي ويخططان للبقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال مرحلة العلاج".

وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز"، أن نتائج اختبار كوفيد-19، لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".

وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".

وكتب ترامب على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا"، مضيفا "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!"، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.

وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" وان مع الرئيس الأمريكي عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.