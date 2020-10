عاجل.. أول تعليق من ميلانيا ترامب بعد الإصابة بكورونا: سنتخطى هذا معا

نشرت ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصابتهما بفيروس كورونا.

وقالت ميلانيا في التغريدة: "كما فعل الكثير من الأمريكيين هذا العام، الرئيس الأمريكي وأنا نخضع للعزل في المنزل بعد ثبوت إصابتنا بكوفيد-19، شعورنا جيد وقمت بتأجيل كل الارتباطات المقبلة، أرجو أن تتأكدوا بأنكم باقون بسلامة وسنتجاوز هذا معا."

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.