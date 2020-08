تقارير: ميلانيا ترامب أهانت زوجها وابنته إيفانكا في تسريبات صوتية

زعمت تقارير، أمس الاثنين، أنه يجري الكشف عن تسجيلات مسربة لـ"سيدة أمريكا الأولى"، ميلانيا ترامب، في أحدث كتاب صادر عنها، من توقيع صديقتها المقربة، ستيفاني وولكوف، والذي تناول إساءات إلى زوجها وأبنائه.

وبحسب المراسل، ياشار علي، فإن صديقة "السيدة الأولى" والموظفة السابقة لديها، ستيفاني وينستون وولكوف، تقول في كتابها الجديد إنها تملك شرائط لميلانيا ترامب تدلي بملاحظات مهينة حول أفراد عائلة ترامب، والتي تتعلق به شخصيًا وأبنائه ومنهم إيفانكا ترامب، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ولم يكن لدى ياشار علي، تفاصيل عن تصريحات ميلانيا ترامب حول زوجها وأبنائه المزعومة، ولكنه لفت إلى أنها ستكون في كتاب وولكوف " Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady " (ميلانيا وأنا: صعود وسقوط صداقتي مع السيدة الأولى)، والذي سيطرح في 1 سبتمبر المقبل.

وأشار "علي" إلى أن وولكوف سجلت أحاديث ميلانيا ترامب دون علمها، والتي تحط من قدر إيفانكا ترامب وبعض أبناء الرئيس الآخرين، حتى إنها أبدت بعض الملاحظات السلبية عن زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفتت إلى أن أكثر أفراد عائلة ترامب الذين نالوا القدر الأكبر من الإساءة والكلمات القاسية من ميلانيا ترامب في تسجيلاتها المسربة، هي ابنته الكبرى ومستشارته في البيت الأبيض، إيفانكا، التي قيل إنها تربطها بها علاقة متوترة.

ولم يرد مكتب ميلانيا ترامب في البيت الأبيض بعد على الادعاء بأنه جرى التسجيل لها دون علمها.

ويعد كتاب ستيفاني وولكوف "ميلانيا وأنا" هو الأحدث في سلسلة من الكتب الصادرة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته "السيدة الأولى والإدارة الأمريكية، بعد الكتب الصادرة من ماري ترامب، ابنة أخت الرئيس، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

كما أنه الكتاب الثاني عن ميلانيا ترامب بعد كتاب "فن صفقتها"، وهو سيرة متعمقة عنها، وتضمنت تفاصيل حول كيفية إعادة التفاوض على اتفاقية ما قبل الزواج بعد فوز زوجها دونالد ترامب في انتخابات عام 2016، وتناول شائعات خضوعها للجراحة التجميلية، وتفاصيل علاقتها مع إيفانكا ترامب.

وعملت وولكوف كمستشارة غير رسمية غير مدفوعة الأجر لميلانيا ترامب، في الجناح الشرقي للبيت الأبيض حتى فبراير2018 عندما تركت المنصب وسط جدل.