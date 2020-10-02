مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير بسوهاج

لقي شاب مصرعه وأصيب مرافقه بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب دراجة بخارية "تروسيكل" بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب سوهاج، تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جرجا بانقلاب دراجة نارية "تروسيكل"، ووجود متوفي ومصاب ببندر جرجا، دائرة القسم.

انتقل المقدم مصطفي فرغل، مفتش المباحث، ومأمور القسم إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص أنه أثناء سير دراجة بخارية "تروسيكل"، قيادة المدعو عباس شعبان احمد 17 طالب، ويقيم بناحية الباسكيه دائرة مركز البلينا، أختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابه على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل وإصابة مرافقه المدعو مروان سليمان أحمد 18 طالب، ويقيم بذات الناحية بجرح رضي بالأنف وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة والمصاب لمستشفي جرجا العام، بسؤال المصاب ووالد المتوفي المدعو شعبان احمد، 55 عامل ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على التروسيكل.

حرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، صرحت بدفن الجثة.

كما شهدت دائرة القسم ورود بلاغ من المستشفي العام بوصول " إسراء.م.ع" ١٦ عاما تلميذه مصابة بحالة عياء شديد وضيق بحدقة العين، إدعاء تناول أقراص مجهولة.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز ضباط المباحث، وبسؤال والدها ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد نجلته بالمنزل تناولت أقراص لحفظ الغلال بطريق الخطأ مما أدى لإصابتها، ونفي الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وحرر محضر.