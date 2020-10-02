كورونا يهاجم ترامب.. رفض ارتداء الكمامة وسخر من "بايدن" بسببها

مناسبات عديدة في ظل ارتفاع حدة فيروس كورونا المستجد، ظهر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون كمامة أو قناع طبي، وكان ذلك قبل إعلان إصابته اليوم بالفيروس التاجي، بالإضافة إلى زوجته ميلانيا.

وسخر ترامب من منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، جون بايدن، بسبب اعتياد الأخير على ارتداء كمامة بشكل متكرر، على خلفية استمرار جائحة فيروس كورونا في البلاد، وتساءل ترامب في كلمة ألقاها أمام حشد كبير من مؤيديه في ولاية بنسلفانيا، والذين لم يرتد كثيرون منهم الكمامات، بشأن "ما إذا كانوا يعرفون شخصا يحب الكمامة بقدر ما يحبها بايدن؟".

ورجح سيد البيت الأبيض، أن ارتداء الكمامة يتيح لمنافسه بايدن الشعور بالأمان، مضيفا: "لو كنت طبيبا نفسانيا لقلت إن هذا الشاب (بايدن) يعاني من مشاكل كبيرة".

في الوقت نفسه، اتهم ترامب بايدن عبر "تويتر" بمخالفة التوجيهات الصحية الرامية لمنع انتشار كورونا خلال لقائه (بايدن) عائلة الشاب من أصول إفريقية جيكوب بليك، الذي أصيب برصاص الشرطة في ولاية ويسكونسين.

ولفت الرئيس إلى أن بايدن، لدى نزوله من طائرته "أمسك يد رجل غريب وصافحها، كما كان في الأيام الغابرة، ثم مس وجهه وكمامته بنفس اليد!"، مشيرا بذلك إلى مخالفة بايدن أبسط التعليمات الصحية.

وأعلن الطبيب المشرف على متابعة الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد وترامب وزوجته ميلانيا ترامب، بعد إصابتهما بفيرس كورونا، أن صحتهما جيدة.

وقال الطبيب المشرف، شون كونلي، في بيان، اليوم الجمعة: "تلقيت تأكيدا بأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب قد تأكدت إصابتهما بفيروس SARS-CoV-2. الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة في الوقت الحالي، ويعتزمان البقاء في البيت الأبيض في فترة علاجهما"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتعرضت إدارة ترامب لانتقادات واسعة في الولايات المتحدة بسبب طريقة تعاملها مع جائحة فيروس كورونا، خاصة وأن الرئيس كان يقلل من خطر العدوى على مدى أسابيع في المراحل المبكرة من تفشي الوباء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور".

وخضع ترامب مساء الخميس لحجر صحي قبل صدور نتائج اختبار "كوفيد-19"، والذي أجراه بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وأصيبت هوب هيكس المستشارة المقربة من الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا المستجد، وخالطها ترامب حيث كانت على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" مع ترامب عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء، للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.