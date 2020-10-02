صحيفة صينية: ترامب دفع ثمن مقامرته للتقليل من كورونا

هجوم حاد شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أطلق عليه اسم الفيروس "الصيني"، وهو ما أدى إلى حالة غضب لدى الصيينين، خاصة مع الانتقادات المتكررة، ومع إصابة ترامب بـ "كوفيد - 19"، وجهت عدد من الصحف الصينية هجوما على الرئيس الأمريكي بسبب تعامله مع الفيروس.

قال Hu Xijin، رئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، إن "ترامب والسيدة الأولى ميلانيا دفعا ثمن مقامرته للتقليل من شأن جائحة كورونا، وهذا قد يؤثر سلبًا أيضًا على حملته وعلى إعادة انتخابه".

وأدان "هو" المناظرة الرئاسية الأولى بين ترامب وبايدن، قائلا إن "مثل هذه الفوضى في قمة السياسة الأمريكية تعكس الانقسام والقلق من المجتمع الأمريكي، والفقدان المتسارع لمزايا النظام السياسي الأمريكي".

وتعرضت إدارة ترامب لانتقادات واسعة في الولايات المتحدة بسبب طريقة تعاملها مع جائحة فيروس كورونا، خاصة وأن الرئيس كان يقلل من خطر العدوى على مدى أسابيع في المراحل المبكرة من تفشي الوباء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور".

وخضع ترامب مساء الخميس إلى حجر صحي قبل صدور نتائج اختبار "كوفيد-19"، والذي أجراه بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وأعلنت كبيرة مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هوب هيكس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل إعلان الرئيس إصابته بساعات، حيث من المتوقع أن تكون هي من نقلت الفيروس إليه، حيث كانت على متن طائرة ترامب الرئاسية يوم الثلاثاء، لحضور المناظرة التي جمعته والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.