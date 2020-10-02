أصابت ترامب وزوجته بكورونا.. هيكس مستشارة الرئيس وكاتمة أسراره

أعلنت كبيرة مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هوب هيكس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل إعلان الرئيس إصابته بساعات، حيث من المتوقع أن تكون هي من نقلت الفيروس إليه، حيث كانت على متن طائرة ترامب الرئاسية يوم الثلاثاء، لحضور المناظرة التي جمعته والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة "CNN"، سافرت "هيكس" مع الرئيس عدة مرات مؤخرًا ، بما في ذلك المناظرة في كليفلاند يوم الثلاثاء، كما كانت جنبًا إلى جنب مع العديد من أقرب مساعدي الرئيس جاريد كوشنر صهر الرئيس، ودان سكافينو، ونيكولاس لونا، ولا أحد منهم ارتدى أقنعة، بالإضافة إلى يوم الأربعاء، بينما كان "ترامب" يتجه إلى تجمع انتخابي في مينيسوتا.

وخلال مكالمة هاتفية مع مضيف قناة "فوكس نيوز" شون هانيتي مساء أمس، قال ترامب إنه وميلانا ترامب "يقضيان الكثير من الوقت مع هوب"، متابعا: "لقد كانت نتيجة اختبارها إيجابية، لذلك سنرى ما سيحدث"، مضيفاً أن هيكس غالباً ما كانت ترتدي أقنعة لكنها مع ذلك أصيبت.

وانضمت هيكس إلى منظمة ترامب في عام 2014، وضمها ترامب إلى فريق حملته بعد عام، على الرغم من افتقارها للخبرة السياسية.

كاتمة أسرار الرئيس

يلقبها ترامب بـ"هوبستر"، ويقال إنها واحدة من أكثر مساعديه الموثوق بهم، ويمكن اعتبارها كاتمة أسراره لما يوليها من ثقة، وهي أيضًا ومن بين القلائل الذين يمكنهم تحديه لتغيير آرائه.

ووفقا لإحدى المواقع الأمريكية، فإن هيكس تعتبر أقرب من "الوسواس" للرئيس الأمريكي، فهي تتفهم طباعه وتقلب مزاجه، كما أنها تجيد بشدة فهم ما يريده بالضبط الرئيس وتقوم به بالطريقة التي ترضيه.

وكانت هيكس المتحدثة باسم الحملة الانتخابية خلال ترشح ترامب، قبل أن تصبح مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، واستقالت في مارس 2018 لتصبح كبيرة مسؤولي الاتصالات في "روبرت مردوخ فوكس"، قبل أن تعود إلى البيت الأبيض في فبراير الماضي.

بداية علاقة هيكس بعائلة ترامب

تبلغ هيكس من العمر 29 عاما، وجاءت بدايتها في مجال عروض الأزياء، ثم انضمت للعمل لدى عائلة ترامب منذ عام 2012، حيث دجرى توظيفها في إحدى الشركات التابعة لإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، في مجال العلاقات العامة.

عرفت هيكس بإتقانها الشديد للعمل، حيث أشاد زملاؤها بقدرتها الفائقة على العمل، حيث إنها تستطيع التعامل مع 250 مذكرة يوميا، ومن شدة اهتمامها بالعمل لا يتوافر ليها الوقت لإنشاء صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تتمتع هيكس في فريق ترامب بتقدير كبير، حيث تعتبر من الموظفين الأعلى أجرا في البيت الأبيض، حيث يبلغ دخلها السنوي نحو 179 ألف دولار بحسب تقدير يعود ليونيو 2017.

وأدرجت هيكس على قائمة أفضل 30 شخصية حققت أكبر نجاح قبل بلوغ 30 عاما، إلى جانب أنها تشغل المركز الأول في فئة السياسة والحقوق.