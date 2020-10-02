رئيس التحرير

محمود مسلم

غدا.. ضعف المياه ببعض الأماكن بمدينة بدر لمدة 12 ساعة 

كتب:

الوطن
10:33 ص | الجمعة 02 أكتوبر 2020
قطع المياه

قطع المياه

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن أنه سيتم ضعف ضغوط المياه ببعض الأماكن والأدوار العليا بالمدينة، لمدة 12 ساعة من الساعة الـ2 صباح غدا السبت الموافق 3 أكتوبر 2020 وحتى الساعة الـ2 ظهر نفس اليوم، وذلك نظرا لأعمال الإحلال والتجديد داخل محطة مياه الشرب الرئيسية.

وأهاب المهندس عمار مندور، بسكان المدينة أخذ التداببر اللازمة خلال فترة ضعف ضغوط المياه، مؤكدا عودة المياه لطبيعتها فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.

اقرأ المزيد:

بـ197 ألف جنية 3 غرف.. وحدات "الاسكان الاجتماعي" الجديد في مطروح

حصة الاسكان الجديدة من شقق طلعت مصطفى بالرحاب تنتهي في 5 دقائق

وزير الاسكان يتفقد الأعمال الإنشائية بمحطة الصرف الصحي في المنشأة

رئيس الاسكان الاجتماعي تشرح تفاصيل طرح 60 ألف وحدة في الإعلان العاشر

"الاسكان": إعفاءات بنسب محددة من غرامات التأخير في المدن الجديدة

"وزير الاسكان": معرض "سيتى سكيب" يعكس قوة السوق وثقة المستثمرين