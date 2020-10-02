إطلاق خدمة شكاوى الكهرباء بلغة الإشارة عبر تطبيق واصل

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تفعيل خدمة الاستفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الإشارة؛ ليستفيد منها الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب عبر تطبيق "واصل"، والذي يمكن من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسؤولة، والتي تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إتاحة الخدمات الجديدة تأتي ضمن الخدمات المرقمنة والحديثة في إطار استخدام التكنولوجيا المساعدة لخلق مجتمعٍ دامجٍ، وتهيئة البيئة الملائمة التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بيسر، كما تأتي تنفيذًا لاتفاقية التعاون التي وقعها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في يوليو الماضي؛ لتوفير خدمات وزارة الكهرباء للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف الاتفاقية إلى الإتاحة التكنولوجية لبوابة الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال تطبيقات رقمية وأدوات تكنولوجية.

وتستمر وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعطاء أهمية وأولوية لإتاحة الخدمات لكل فئات المجتمع وتحسين جودة الخدمات واستدامة تقديمها، إيمانا بأهمية الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين.