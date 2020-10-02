شادي خفاجة يعلن تحسن حالة والده الصحية: أبويا بخير

أعلن الفنان شادي خفاجة تحسن حالة والده الصحية عقب اسغاثته عبر "فيس بوك"، واستجابة العديد من الجهات له، مقدما الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأشرف زكي نقيب نقيب المهن التمثيلية، ومستشار وزيرة الصحة الدكتور خالد مجاهد، ورئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، لاستجابتهم لاستغاثته.

وقال خفاجة، عبر حسابه على "فيس بوك": "أبويا بخير الحمد لله ياجماعة ربنا مايحرمني منكم أبدًا، أنتم ضهرنا وسندنا.. حقيقي أنا اتصدمت من رد الفعل ومن استجابة الحكومة والوزارة، إحنا تم استقبال الحالة وتم عمل اللازم من إدارة مستشفى معهد ناصر.. الحمد لله يارب".

واستغاث شادي خفاجة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ لإنقاذ والده عقب دخوله في غيبوبة وفقدانه الوعي، بسبب ما وصفه بالإهمال الطبي في أحد المستشفيات.

وكتب خفاجة: "أنا مش عاوز أبويا يموت، أرجوكم ساعدوني، امبارح أبويا بدأ يخرف ويفقد الوعي وبدأ يدخل في غيبوبة، كلمت الدكتور الجراح بتاعه بقوله أبويا بيموت، رد عليا يقولي اعمله إيه؟! الدكتور الجراح اللي عمل عملية ملوثة بيقول على العيان بتاعه اعمله إيه؟!، أنا أبويا بيروح مني بسبب أخطاء الأطباء".

وأضاف: "أبويا فضل يتابع مع الدكتور الجراح في عيادته وفي المستشفى، وجرح أبويا دون تحسن مع فقدان الشهية وحالة إعياء عامة جسديا وده بسبب إن الجرح ملوث جدا من العملية، والنتيجة إن الدكتور طلب حجزه ودخوله عمليات مرة تانية في مستشفى مرة تانية، وكلفتنا 10 آلاف جنيه مقابل (يوم واحد فقط) وخرج على البيت، ومن يومها الدكتور بيبعت تمريض يغير على الجرح وبيتابع معاه لكن دون جدوى أو تحسن وده منظر الجرح والحال اللي أبويا وصل ليه".

وتابع: "أبويا حرفيا بيموت مني ومش قادر أعمل إيه أنا وإخواتي، إحنا من امبارح في مستشفى، لإن مش هقدر ادخل تاني، ويتعمل عليا نصباية زي كل مرة وعدى على دخول أبويا 24 ساعة، ورامين أبويا في غرفة فيها 6 مرضى بدون تكييف أو مروحة وده خطر جدا على الجرح في الجو ده، ومفيش لا تمريض يركب له محاليل تغذية وريدية، ولا في دكتور يبص، أرجوكم أبويا والله هيروح مني لو مالحقتوش في الـ24 ساعة دول".