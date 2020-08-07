فادي خفاجي: "أبويا داخل يعمل عملية حياة أو موت بسبب سنه"

أعلن الفنان فادي خفاجي، أن والده الحاج سيد خفاجي، سيجري عملية جراحية خطيرة.

ونشر خفاجي صورة لوالده في المستشفى، وعلق: "مش عارف أقول ايه.. بس فعلا ضهري وسندي وأبويا وحبيبي داخل يعمل عملية حياة أو موت بسبب سنه.. إن شاء الله هيعملها يوم الخميس.. ادعيله وحياة حبيبك النبي.. وحياة المسيح.. ادعيله".

وأضاف: "مليش غيره.. وربنا قال ولك المثل.. الدعوة مش هتكلفك كتير.. ادعي في سرك متكتبش.. أتوسل إليك يا صديقي.. مليش لازمة في الدنيا من غيرك يا أبويا.. بنحت في الصخر تشوف اي نجاح ليا أو لاخواتي.. والنبي يارب متكسر بخطري".

جدير بالذكر، أن الحاج سيد خفاجي هو والد الفنانين شادي وفادي وهادي خفاجي.