رئيس الشعبة: الذهب سيستمر في الارتفاع بعد إصابة ترامب بكورونا

توقع رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية، تزامنا مع إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس "كورونا المستجد".

وقال وصفى واصف إن هناك ارتفاعا مستمرا فى أسعار الذهب، موضحا أن هذا الارتفاع يعتبر "غير ملحوظ" في السوق المحلي المصري بشكل كبير نتيجة هدوء وتيرة الارتفاعات خلال الفترة القليلة الماضية، فضلا عن الارتفاع المستمر لقيمة الجنيه أمام الدولار.

وتوقع "واصف" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن يستمر الارتفاع في أسعار الذهب عالميا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن سعر الأوقية أمس بلغ نحو 1915 دولار، انخفاضا من حوالي 1950 دولار للأوقية قبل نحو شهرين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي سببها انتشار فيروس كورونا والانخفاضات التي شهدتها أسواق الأسهم والدولار، مضيفا: إلى أن يتم التوصل للقاح معتمد ضد فيروس كورونا سوف تستمر أسعار الذهب في الارتفاع عالميا.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد واصل الذهب مكاسبه اليوم الجمعة، واتجه على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو شهرين، وربطت الوكالة بين إقبال المستثمرين على شراء أصول الملاذ الآمن وإصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس "كورونا المستجد".

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1915.34 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1922.20 دولار، وذكرت الوكالة أن المعدن الأصفر ربح 2.9% منذ بداية الأسبوع.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "تشخيص إصابة ترامب بكوفيد-19 تسبب في ارتفاع فوري كبير لأسعار الذهب إذ يتدافع المستثمرون إلى مراكز الملاذ (الآمن)".

وأضاف: "أعتقد أن العزوف عن المخاطرة سيظل مرتفعا.. بناء على كيفية تطور الموقف في نهاية الأسبوع، لا سيما إذا ما ثبتت إصابة المزيد من كبار قيادات الحكومة الأمريكية بالفيروس، قد يتأهب الذهب لموجة ارتفاع ممتدة".

وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات السوق لدى أكسي كورب "هذا النبأ يجب أن يدعم الذهب لأننا سنرى على الأرجح تحفيزا في وقت قريب. يتعين على الناس تملك الذهب في هذه الحالة".