سفير ألمانيا بالقاهرة: نرتبط بشراكة وثيقة مع مصر منذ عقود طويلة

أكد الدكتور سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة، أن بلاده ترتبط بأواصر الشراكة الوثيقة مع مصر منذ عقود طويلة وهناك العديد من المؤسسات الألمانية التي تعمل في البلاد، وتعد شاهدة على هذا الارتباط العميق غير التقليدي في المجالات الاقتصادي والسياسي والثقافي.

جاء ذلك في كلمة للسفير والتي وزعتها سفارة ألمانيا بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بعيد الوحدة الألمانية الذي يوافق غدا.

وأشار السفير إلى أن "العمل في السفارة يرتكز على التعاون الوثيق مع شركائنا بمصر ومع ممثلي المؤسسات الألمانية والزملاء في السلك الدبلوماسي، لتحقيق أهداف أخرى".

وتابع قائلا، "إننا نحتفل كل عام بمقر بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج وهنا في القاهرة بعيد الوحدة الألمانية إلا أن عام 2020 يعتبر عاما شديد الخصوصية، إذ يشهد حلول 30 عاما على إعادة توحيد ألمانيا"، موضحا أنه بعد مرور 45 عاما على تقسيم ألمانيا و28 عاما على إقامة حائط برلين التأم الشطران وعادا إلى أصلهما.

وأوضح أن إعادة توحيد ألمانيا نتج عنه بزوغ فجرعصر جديد في التاريخ الأوروبي، حيث ترتب على ذلك لم يكن انتشار لم يكن يتصوره أحد في ذلك الحين فكرة أوروبا الواحدة بدءا من مدينة تالين وانتهاء بمدينة صوفيا.