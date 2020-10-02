مستشفى المحمودية يعلن شفاء 100 من معازيم أحد الأفراح أصيبوا بالتسمم

أعلن مستشفى المحمودية العام بالبحيرة، خروج 100 شخص بينهم أطفال من معازيم أحد الأفراح بعزبة الفار بالمحمودية، أصيبوا باشتباه تسمم ومغص معوي عقب تناول وجبة "كفتة" ملوثة، فيما أكدت مصادر طبية، لـ"الوطن"، أن الجميع تماثلوا للشفاء.

وقال الدكتور أشرف القلفاط، مدير مستشفى المحمودية العام، إنه تم التعامل مع جميع الحالات المصابة وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، مشيرا إلى أن عدد المصابين الحقيقي لم يتجاوز 20 شخصا، وباقي الحالات التي استقبلها المستشفى لم تظهر عليها أي أعراض مرضية، ولكنهم جاءوا للمستشفى نتيجة الإيحاء بالمغص.

كان مستشفى المحمودية العام، أعلن استقبال 100 شخص، إدعاء تسمم غذائي، عقب تناول وجبة "كفتة" في حفل زفاف بقرية "الفار" التابعة لدائرة المركز، وجرى نقل المصابين لأقسام المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد بوصول 100 شخص إلى المستشفى المركزي، مصابين بحالة إعياء شديد.

بالانتقال وبالفحص تبين أن المصابين تناولوا وجبة "كفتة" بحفل زفاف في قرية "الفار" ما أدى الى إصابتة بعضعهم بحالة إعياء شديدة، فيما ذهب الباقون للاطمئنان على أنفسهم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.