وزير الأوقاف من المسجد الأحمدي بطنطا: اليد الممتدة لتخريب الوطن تقطع شرعا

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة، اليوم، في المسجد الأحمدي بمدينة طنطا خلال زيارته لمحافظة الغربية احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، إن التصوف يدعو للصدق والجانب الروحي والأخلاقي يساعد على بناء الإنسان أفضل بناء.

وأضاف الوزير أن حب الوطن والاعتزاز به وحسن الانتماء إليه قيمة إسلامية عظيمة وفطرة إنسانية، مشيراً إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أشد الناس حباً لبلده، فّإذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر إلى حنينه لوطنه وحفاظه عليه فالحر الكريم والشريف لا يقبل المساس بوطنه لا فساداً ولا السير خلف جماعات الشر.

وأضاف وزير الأوقاف، "لا يتطاول على بلده إلا خائن خسيس ولا أتصور أن يكون هناك إنسان عاقل يتطاول على وطنه إلا إذا كان عميلاً، وأن اليد التي تمتد إلى تخريب الوطن جزاؤها شرعاً أن تقطع، مستشهداً بالآية الكريمة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".

وقال وزير الأوقاف إن أهالي الغربية سطروا ملحمة بطولية في مواجهة الغاشم المحتل ويتزامن ذلك مع الاحتفال بنصر أكتوبر فأيام الله لكل قوم هي أيام عزهم وفخارهم ونحن نحتاج إلى روح أكتوبر من جديد في مواجهة أهل الفتنة والشر والفساد.

وأضاف أنه في نصر أكتوبر التف المصريون خلف رئيسهم وجيشهم ونحن نحتاج إلى الالتفاف حول قائدنا وجيشنا ونضرب بيد من حديد على كل فوضوي فالانتماء عطاء وليس كلاما وعليكم بوعي من حولكم من جيران وأصدقاء.