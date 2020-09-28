وزير الأوقاف: مصر تتصدر دول العالم في إعمار المساجد خلال عهد السيسي

قال الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، إن ما جرى افتتاحه من مساجد في شهر سبتمبر الجاري سواء بناء وتجديد أو إحلال بالجهود الذاتية أو بموارد الوزارة لم يحدث وربما لا يحدث في كثير من الدول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "ما تم بالفعل يزيد عن 270 مسجدا في شهر سبتمبر وجميع الأسماء موجودة بالأسماء والتكلفة على موقع الوزارة، والجمعة القادمة سنفتتح 27 مسجدًا جديدًا".

وتابع، أن ما جرى افتتاحه يؤكد أن ما قامت به مصر في عهد الرئيس السيسي يجعل مصر في صدارة العالم على مستوى عمارة المساجد، ليرد عليه عمرو أديب ممازحًا إياه: "الحمد لله إنك طمنتني إننا عندنا جوامع، لأني كنت قلقان منلاقيش جامع نصلي فيه"، وذلك في إشارة إلى الشائعات التي تطلقها الجماعة الإرهابية في هذا الصدد.

وأردف وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية لا تعمل كرد فعل ولا تُستفز، مؤكدًا أن العبرة بحاجة الناس للمساجد، كما أن الأولوية للمدارس والمستشفيات، ومن ثم فإن الأولوية تكون حسب الحاجة.