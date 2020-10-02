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محمود مسلم

جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل باليوم العالمى للمسنين بدار "الياسمين" 

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الوطن
12:41 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020
جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

احتفل جهاز  مدينة 6 أكتوبر  باليوم العالمى للمسنين، بدار "الياسمين" لرعاية السيدات المسنات وغير القادرات .وقام المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز بزيارة الدار، وخلال الزيارة حرص رئيس الجهاز والمرافقون على مصافحة النزلاء بالدار وتوزيع الورود عليهم والاطمئنان على راحتهم، معربين عن سعادتهم لمشاركتهم فرحتهم بهذا اليوم، وأكدو على أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم،  وجهاز المدينة على أتم استعداد لتلبية كافة احتياجات الدار وتقديم سبل الدعم والرعاية لنزلاء الدار من أجل توفير الاجواء المناسبة لهم .

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