في اليوم العالمي للمسنين: زواج 19.5 ألف مسن مقابل طلاق 19 ألفا في 2019

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي للمسنين، أن عدد المتزوجين المسنين، من عمر 60 عاما فأكثر، بلغ نحو 19.5 ألف حالة زواج بين المسنين، تمثل نحو 2.2% من إجمالي عقود الزواج البالغ عددها 887.3 ألف حالة زواج، وفقًا للنشرة الاحصائية عن الصادرة عن الجهاز في 2019.

9% نسبة حالات الطلاق بين المسنين

وأشار تقرير الجهاز، إلى أن عدد حالات الطلاق بين المسنين بلغت نحو 19 ألف حالة طلاق تمثل نحو 9% من اجمالي إشهادات الطلاق التي رصدها التقرير، والبالغ عددها نحو 211.5 ألف حالة طلاق.

كما رصد التقرير أن عدد المسنين بلغ 7 مليون مسن بنسبة 7.1% من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9% عام 2052، بينما بلغ عدد المسنين الذكور نحو 3.5 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، مقابل 3.5مليون امرأة مسنة بنسبة 7.3% من إجمالي السكان الإناث.

الإحصاء: ارتفاع معدلات البقاء في الحياة الى 74.3 عام في 2020

وأضاف التقرير، أن توقعات ارتفاع معدلات البقاء على قيد الحياة للسكان المصريين، إلى ارتفع من 73.9 سنة عام 2019، ليكون 74.3 سنة عام 2020.

وأوضح التقرير، أن نسبة الأمية بين المسنين بلغت 56.5% عام 2019، وكانت نسبة الأمية بين المسنين الذكور نحو 43.8% من اجمالي عدد المسنين، مقابل 70.6% من إجمالي عدد المسنين الإناث، بينما ارتفعت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعى فـأعلى بين المسنين من 8.9% عام 2018 إلي 10.3% عام 2019.

وتابع التقريرأن عدد المسنين المشتغلين بلغ 1.1 مليون مسن بنسبة 16.5% من إجمالي المسنين، وأن أعلي نسبة للمسنين العاملين فى نشـاط الزراعة والصيـد بلغت 50.5%، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت 18.6% وأقل نسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية.

وأوضح التقرير، أن الوفيات بين المسنين تمثل نحو64.1% من إجمالي الوفيات عام 2019.

بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 59.6% من إجمالي وفيات الذكور، وبلغت نسبة وفيات المسنين الإناث 69.5% من إجمالي وفيات الإناث.

ولفت الى أن عدد مؤسسات رعاية المسنين بلغت 156 مؤسسة عام 2019 على مستوى الجمهورية، بينما بلغ عدد المنتفعين بها 3 آلاف و412 مسن.

ووفقا لأحدث بحوث الدخل والانفاق للجهاز، فتبين أن نسبة التدخين بين المسنين ارتفعت من 12.5% عام 2015 إلى 16.6% في 2018.