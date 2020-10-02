العثور على 4 أطنان لحوم مجهولة المصدر بأحد مطاعم العبور

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من مصنع بدون لإعداد الوجبات الجاهزة تابع لأحد المطاعم الكبرى فى مدينة العبور عثر به على 4 أطنان لحوم مجهولة المصدر وبدون أى بيانات تدل على مصدرها وسلع عذائيه عبارة عن جبنه رومي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية يفيد ضبط مصنع بدون ترخيص لتجهيز الوجبات الجاهزة تابع لأحد المحلات الكبرى الشهيرة فى منطقة العبور.

وعثر بداخل المصنع على 3 طن "لحوم مستوردة ومفروم لحوم و مقطعات دواجن " و 1,41 طن سلع غذائية "جبن رومى مبشور و مسلى" غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وبدون مستندات تدل على مصدرها تمهيداً لتقديمها كوجبات جاهزة للمستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت مباحث التموين بالتنسيق مع شرطة المسطحات قد تمكنت في وقت سابق من ضبط مصنع منظفات صناعيه بدون ترخيص فى شبرا الخيمه به كميات كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر وعبوات جاهزه للتوزيع عليها علامات تجارية لسشركات عالميه وتم تحرير محضر لصاحب المصنع وتولت النيابة ىالتحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين العربى مدير امن القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبد العليم رئيس مباحث التموين يفيد ورود معلومات بوجود مصنع منظفات صناعيه بدون ترخيص يحتوى على مواد خطرة ومغشوشه تضر بالصحه العامه.

تم التنسيق مع شرطة المسطحات ومباحث قسم اول شبرا وتم مداهمة المصنع وتم ضبط 20,450 طن منظفات صناعية "صابون سائل ومعطرات و مكسبات رائحة وملمع و جلوكوز" مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر" وضبط 38450 عبوة منظفات صناعية "متعددة الأغراض" منتج نهائى معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.