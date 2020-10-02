شارموفرز يُعلن تأجيل حفله اليوم: حرصا على سلامة جمهورنا

أعلنت فرقة شارموفرز، تأجيل الحفل الذي كان مُقررًا إحياؤه اليوم الجمعة في منطقة المعادي، بشكلٍ مفاجئ، وقبل الحفل بساعات قليلة.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"ـ تفاصيل إلغاء الحفل، قائلة: "تم تأجيل الحفلة نظرًا للظروف، وحرصًا على سلامة جمهورنا العظيم".

وكانت فرقة شارموفرز، أعلنت مساء أمس الخميس، نيتها إحياء حفل اليوم الجمعة، في ميدان جراند مول المعادي، في تمام الساعة السابعة مساءً، بشكلٍ مجاني.

يذكر أن فرقة "شارموفرز" طرحت مؤخرًا أحدث فيديو كليب لها بعنوان "سينجل"، وتمثلت مفاجأة العمل في ظهور السيناريست تامر حبيب كمقدم للحفل ضمن أحداث الكليب، نظرًا للصداقة التي تجمعه بالفرقة منذ فترة طويلة.

واختار أعضاء فرقة "شارموفرز" فكرة الكليب مع المخرج يوسف طايع، ودارت في إطار ظهورهم ضمن فرقة من كبار السن الذين يدعمون فكرة العيش "سينجل"، ولعب الماكياج دورًا كبيرًا في تحولهم إلى كبار في السن.

والأغنية من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان، وتم تصوير الكليب في النادي السويسري بمنطقة إمبابة، حيث تم بناء ديكور خاص داخل أحد المباني هناك، وتولى إخراج الكليب يوسف طايع في تجربته الإخراجية الأولى.

والكليب من إنتاج شركة "اجورا" للإنتاج الفني، علي فايز وإسلام الدخاخني، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وتقول كلمات الأغنية: "رايحين زيارة عائلية.. ديك رومي وحاجات مقلية.. ولسه هبدأ أكل.. كل العيلة بصت ليا.. وقالولي عايزين نفرح بيك.. ونجيبلك بدلة شيك.. كل ما نتقابل تيجوا تحاولوا تزنقوني.. بزهق عايزين تجوزوني.. بس انتو بتلبسوني.. أحلق طيب لو مش حتسيبوني حاولوا تفهموني.. ممكن متفهموش بس حاولوا واعذروني.. وده كان ردي بس أنا عايز أبقى سينجل.. علشان أبقى فاضي مينجل".