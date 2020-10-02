رئيس الوزراء الإيطالي يطالب تركيا بتجنب انتهاك القانون الدولي

طالب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تركيا بالامتناع عن انتهاك القانون الدولي، مشيرًا إلى أن المجلس الأوروبي سيعود لتقييم العلاقات مع أنقرة في شهر ديسمبر المقبل.

وقال كونتي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، اليوم، "توصلنا إلى بعض النتائج التي تتعلق بالتوترات في شرق البحر المتوسط، وندعو أنقرة إلى الامتناع عن الاستفزازات أو انتهاكات القانون الدولي".

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي، أن الاتحاد الأوروبي حازم للغاية وسيتم استخدام كل السبل المتاحة لإقامة حوار بناء مع تركيا، متابعا: "لكننا نطلب أيضًا توضيح المواقف بشأن العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها تلك الثنائية"، لافتًا إلى أنه سيتم رصد هذا الوضع بنهاية العام.