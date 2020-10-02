سلبية التحاليل الطبية لفريق أسوان قبل مباراة وادي دجلة

أكد عمرو يحيى، مسئول المركز الإعلامي لنادي أسوان الرياضي، أن اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم، أخطرت النادي، اليوم، بسلبية عينات التحليل الطبي لأعضاء الفريق، قبل مباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز، المقرر إقامتها فى الخامسة والنصف، مساء غد السبت، بستاد "بتروسبورت".

وكان اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان، وأبوالحسن الشاذلى عضو مجلس الإدارة، حضرا التدريب الأساسى لفريق الكرة الأول، مساء أمس، استعدادا للمباراة، ونقل رئيس النادي رسالة دعم ومساندة للجهاز الفنى واللاعبين وطالبهم بتحقيق آمال جماهير أسوان بالبقاء في الدوري الممتاز بعد النتائج الإيجابية والصورة المشرفة التى ظهر بها الفريق خاصة فى الدور الثاني.

وأكد رئيس مجلس الإدارة حرص إدارة النادى على توفير المستحقات المالية للاعبين، مشيرًا إلى أن إدارة النادي لن تبخل على الفريق بما يستحقه من مكافآت مالية بعد تحقيق حلم جماهيره بالبقاء فى الممتاز.

يُذكر أن فريق أسوان احتل المركز العاشر برصيد 34 نقطة، ويحتل فريق وادي دجلة المركز الـ15 برصيد 30 نقطة، ويحاول الفريقان اقتناص النقاط الثلاث في المباراة المقررة غدا لضمان استمرار البقاء في الدوري الممتاز .