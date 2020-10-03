"القدس مدينة تركية".. آخر مهاترات أردوغان بعد جنون الخلافة

لازال الرئيس التركي رجب أردوغان، يواصل مهاتراته في التصريحات التي يطلقها، فبعد مزاعم الخلافة الإسلامية وجنون الرئيس التركي لوهم هذا الحلم، خرج أردوغان بتصريحات جديدة مثيرة للجدل عن القدس.

الرئيس التركي الحليف الأكبر لإسرائيل، أطلق تصريحا غريبا عن علاقة تركيا بالقدس، قائلًا: "مدينة القدس قد تكون تركية، فالقدس مدينتنا، ولا سيما أنه من الممكن إلى اليوم العثور على آثار للمقاومة العثمانية التي اضطرت للخروج من القدس خلال الحرب العالمية الأولى".

وأضاف أردوغان، خلال تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام تركية، أن البلدة القديمة التي هي قلب القدس بمظهرها وأسوارها وأسواقها ومبانيها الحالية إنما بُنيت على يد السلطان سليمان القانوني، متابعًا: "لقد أولى أجدادنا لهذه المدينة اهتماما خاصا وعمروها واحترموها على مر العصور".

وهم إحياء الدولة العثمانية وحكم الخليفة

لا يزال أردوغان، يتوهم أنه بإمكانه إحياء الدولة العثمانية والحكم بالخلافة من جديد، ومن هذا المنطلق تأتي تحركاته الخبيثة في سوريا والعراق وليبيا، حيث تمتد الأطماع التركية من جبال كردستان بالعراق وشمالي سوريا إلى ليبيا مرورا بتونس التي تشكل بوابة أوروبا بالضفة الجنوبية للمتوسط، وصولا إلى مساحات واسعة من شمال اليونان وجزر بحر إيجه الشرقية ومن أجل تحقيق الوهم العثمانى للرئيس التركي، وذلك حسب تقرير أذاعته قناة "مداد نيوز" السعودية، مؤخرًا، بعنوان "أردوغان.. وهم العثمانية"، والذي كشف عن تفاصيل وهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من إحياء الدولة العثمانية والحكم العثماني.

وكشفت بيانات رسمية في تركيا، مؤخرًا، أن اقتصاد تركيا انكمش بنسبة 9.9 في المئة، خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول.

وبحسب الأسوشيتد برس، فإن هذا التراجع جاء عقب إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشارت أرقام معهد الإحصاء التركي، إلى أن الانخفاض الفصلي بين أبريل ويونيو كان أكبر انكماش حدث في تركيا منذ أكثر من عقد.