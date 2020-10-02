حملة ترامب لـ"الوطن": المتطوعون مستمرون بالعمل والرئيس يتابع من المنزل

أكدت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية أن إصابته بفيروس كورونا المستجد لا تعوق عملهم، وأنهم مستمرون في ممارسة الدعاية بشكل متواصل.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة أعلن خلالها إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وقال فيها: "اليوم ميلانيا وأنا ظهرت نتيجة فحصنا لكوفيد 19 إيجابية، سنبدأ فترة العزل وعملية العلاج حالا، سنتخطى هذا معا".

وأصدر البيت الأبيض بيانا على لسان أطبائه، جاء فيه: "هذا المساء تلقيت تأكيدا بأن كلاً من الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ظهرت نتيجة اختبارهما إيجابية بإصابتهما بفيروس "SARS-COV-2"، الرئيس والسيدة الأولى بصحة جيدة في الوقت الحالي ويخططان للبقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال مرحلة العلاج".

وقال الدكتور جابرييل صوما، عضو الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، في اتصال هاتفي لـ"الوطن" من نيوجرسي إن الرئيس الأمريكي سيقوم بمخاطبة المواطنين عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة فهناك حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر ومقاطع الفيديو عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف صوما : "الرئيس دونالد ترامب سيمارس مهام عمله من الحجر الصحي، وطبيبه الشخصي أعلن أن حالته جيدة".

وتابع: "المتطوعون في الحملة الانتخابية مستمرون في العمل ولا يعوقهم شيء، فالملصقات والمنشورات الإلكترونية مستمرة أيضا، ولا أجد مشكلة في أن يعمل الرئيس من داخل المنزل لمدة أسبوعين فقط، لأن المرشح الديمقراطي جو بايدن يعمل منذ 7 أشهر من المنزل، لكن الرئيس ترامب يتفاعل مع المواطن الأمريكي في كل الأوقات".

وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز"، أن نتائج اختبار كوفيد-19، لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".

وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد، غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".

وكتب ترامب على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا"، مضيفا "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!"، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.

وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" وان مع الرئيس الأمريكي عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.