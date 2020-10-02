عاجل.. بايدن يخضع لفحص فيروس كورونا اليوم

أفادت شبكة "CNN"، بأن المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن من المتوقع أن يخضع لفحص فيروس كورونا، اليوم، بعد إصابة الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لمصدر مطلع على خططه.

وقال سانجاي جوبتا، كبير مراسلي CNN للشؤون الصحية، إن مع إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته وكبير مساعديه هوب هيكس، بفيروس كورونا، فمن المتوقع إصابة العديد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بما في ذلك المرشح الديمقراطي جو بايدن بعد المناظرة التي جمعتهما، الثلاثاء الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور".وخضع ترامب مساء الخميس لحجر صحي قبل صدور نتائج اختبار "كوفيد-19"، والذي أجراه بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وهاجم المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن، سياسة الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع فيروس كورونا، في آخر تغريدة له، وذلك قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد بساعات.

وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "سيفعل دونالد ترامب كل ما في وسعه لصرف الانتباه عن حقيقة أنه بسبب استجابته الفاشلة لـ كوفيد -19، مات أكثر من 200 ألف أمريكي، يعاني 26 مليونا من البطالة، وواحدة من كل 6 شركات صغيرة معرضة للإغلاق الدائم، لا يمكننا السماح له".