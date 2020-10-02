تفاصيل اقتحام أكبر دولاب هيروين في الجيزة

كشف مصدر أمني تفاصيل عملية اقتحام أكبر دولاب مخدرات بالجيزة، بمشاركة ضباط من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والتي أسفرت عن ضبط تاجر مخدرات ونجل زوجته وبحوزتهما كمية كبيرة من الهيروين والحشيش والآيس.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم تلقت معلومات حول رواج الهيروين والحشيش بشكل ملحوظ بين المتعاطين بمنطقة الطالبية بالجيزة، وجرى تشكيل فريق عمل ضم ضباطا من قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت إلى أن وراء ترويج تلك الكميات تاجر مخدرات هاربا من منطقة المثلث الذهبي بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية يدعى "المسخوط" ونجل زوجته.

وذكرت التحريات أنه تم الدفع بضابطين في سيارة ملاكي تنكرا في ملابس شبابية بحجة شراء الهيروين من المنطقة التي يتواجد بها المتهم في الطالبية وأثناء تواجد الضابطين لشراء الهيروين ارتاب فيهما المتهمان وحاولا الفرار لكن القوات كانت قد حاصرت المكان وألقت القبض عليهما.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبمُشاركة مديرية أمن الجيزة، جرى ضبط كلٍ من (عنصر إجرامي له معلومات جنائية من أهالي إحدى القرى بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، ونجل زوجته "عاطل" مقيم بذات العنوان) حال تواجدهما أسفل مسكنهما بالطالبية وبحوزتهما (20 اسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام و8 طرب لمخدر الحشيش وزنت 800 جرام - كمية من مخدر الآيس وزنت 60 جراما - ومبلغ مالي وقدره 1246000 و4 هواتف محمولة – سيارة - عدد 2 ميزان).

وأكدت التحريات قيام الأول بإدارة بؤرة لتجارة المواد المخدرة بقريته بالقليوبية ويتخذ من مسكنه بالطالبية مأوى لإدارة تلك البؤرة، وذلك سعياً إلى تبديد جهود المكافحة.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (1000000- مليون جنيه).