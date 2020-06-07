ضبط شاب حول هاتفه لـ دولاب مخدرات على فيسبوك بأسوان: إعلانات عيني عينك

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لكافة الجرائم المستحدثة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" .. فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص بمحافظة أسوان) بنشر مشاركات على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تتضمن الترويج والإعلان عن بيع المواد المخدرة (مخدر الحشيش) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أسوان ، تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته ، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه بغرض الترويج والإعلان عن بيع المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.