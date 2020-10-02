في ذكرى انتصار أكتوبر.. لافتات "معاك يا ريس" تُزين شوارع مطروح

استعدادًا لاحتفالات ذكرى السادس من أكتوبر، انتشرت لافتات كبيرة وسط مدينة مرسى مطروح، مدون بها عبارات منددة بخيانة جماعة الإخوان الإرهابية للوطن، وأخرى مؤيدة ومبايعة للرئيس السيسي.

ورصدت "الوطن" بالصور التجهيزات الجارية للاحتفال بالذكرى 47 لإنتصارات حرب أكتوبر فى شوارع مطروح، اليوم، حيث نشط متطوعون في تعليق اللافتات المدون بها شعارات وطنية وأخرى رافضة للعنف والإرهاب من بينها "معاك ياريس.. ولا لإرهاب جماعة الإخوان".

ومن المقرر أن تبدأ الإحتفالية بمدينة مرسى مطروح، بإذاعة الأغاني الوطنية وسط مشاركة واسعة من شباب مطروح وعمد ومشايخ وعواقل القبائل حاملين أعلام مصر.