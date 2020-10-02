"القوى العاملة" تُعين 116 شابا بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن تعيين 116 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، في الأقصر، بينهم شاب من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم استخراج 992 شهادة قيد، و306 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وتلقى الوزير تقريراً من عبده هاشم، مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، أوضح فيه إنجازات شهر أغسطس الماضى، في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 267 منشأة، وتحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة، والقيام بـ10 حملات نهارية تفتيش شامل، فضلاً عن تلقي 4 شكاوى عمالية، وجرى تسوية 2 منها ودياً وما زالت شكويان منها رهن البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 85 منشأة، وتحرير 23 محضراً للمنشآت المخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ71 منشأة أخرى لإزالة المخالفات، بالإضافة إلى تلقي 9 شكاوى تم استيفاء اثنتين منها، وتحرير محضر بشكويين، وتبقت 5 شكاوى ما زالت تحت البحث.

كما تلقت المديرية 14 شكوى فردية، بالإضافة إلى 11 شكوى مرحلة من شهر يوليو الماضي تم بحث 15 منها، و 10 شكاوى ما زالت تحت البحث، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 236 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.