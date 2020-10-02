غدًا.. مطار الأقصر يستقبل رحلتين داخليتين من مطار القاهرة

يستقبل مطار الأقصر الدولي، غدًا السبت، رحلتين داخليتين من مطار القاهرة الدولي، ضمن ٩ رحلات داخلية، بمعدل ٣ رحلات جوية إلى الغردقة، ورحلتين إلى شرم الشيخ والأقصر، ورحلة جوية إلى كل من أسوان وطابا، فضلا عن ٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميعها ما يقارب من ٥٧٠٠ راكب.

وبدأ مطار الأقصر، منذ أوائل سبتمبر، تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر دخول جميع الوافدين من الخارج، دون إجراء تحليل "PCR" الخاص بالكشف عن فيروس "كورونا"، حتى حاملي الجنسية المصرية، تنفيذاً لتعليمات وزارة الطيران المدني لجميع شركات الطيران العاملة بالمطار، حتى إصدار تعليمات أخرى.

واتخذت سلطات المطار العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان، تمهيداً لاستقبال الرحلات الجوية، تزامناً مع استئناف النشاط السياحي، بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر بسبب جائحة "كورونا".