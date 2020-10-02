فيديو: طرح إعلان فيلم "ماكو" لـ نيقولا معوض وناهد السباعي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ماكو"، الإعلان الرسمي للفيلم عبر حساب خاص بالفيلم على إنستجرام، وجاء الإعلان الذي تضمن بعض مشاهد الفيلم في أعماق البحار، تحت عنوان "الخطر يقترب".

فيلم "ماكو" من بطولة نيقولا معوض، ناهد السباعي، عمرو وهبة، محمد مهران، بسمة، فريال يوسف وخالد أنور، وقصة وأحداث الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية، ويعتبر هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، ويتناول الفيلم ‏قصة العبارة "سالم ‏إكسبريس" وحادثها الشهير، من خلال 8 أفراد في رحلة ب‏أعماق ‏مياه ‏البحر ‏الأحمر، ‏فى مكانٍ ‏مليء ‏بالذكريات.‏

يذكر أنه في شهر يوليو الماضي، احتفلت الفنانة ناهد السباعي، بذكرى عيد ميلاد شقيقها الراحل فريد، وذلك بنشر صورة تجمعهما، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

وتابعت: "اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".