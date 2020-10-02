محمود حافظ: "الممر" بصمة في تاريخ السينما المصرية والمشاركة فيه شرف

قال الفنان محمود حافظ، إنه يحب كل الأدوار التي يؤديها، ويسعده أن يراه الجمهور في العديد من الأدوار، مشيرا إلى أنه يعتز بدوره في فيلم "الممر"، الذي جسد كفاح القوات المسلحة في أعقاب حرب 67، موضحا أنه يعتبر الفيلم بصمة في تاريخ السينما المصرية، وتاريخ مصر أيضا.

وأضاف "حافظ"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "منذ أن كنت صغيرًا، حلمت بتأريخ الحروب المصرية من خلال أفلام من هذا النوع، وتدربت شهرين في مدرسة الصاعقة، وليا الشرف أني مثلت في الفيلم، مع المخرج شريف عرفة، ومكنتش شغال معه بخوف أو رعب".

ولفت إلى أنه كان العنصر الكوميدي في الفيلم، وكان يرغب في أن يكون على قدر المسؤولية، موضحًا أنه يسير على خطوات في طريق النجومية، ويحاول كل عام أن يتقدم عن العام الآخر، وشدد على أنه يحلم بالنجومية لكن "كل حاجة في وقتها".

وتحدث عن دوره في مسلسل "الفتوة"، لافتا إلى أنه كان به بعض المشاهد مع "حصان"، فأراد أن يتعلم التعامل مع الحيوانات.

وأشار إلى أنه كان يذهب كل يوم للحصان، ويعطيه "سكر، ويطبطب عليه"، لكي يعتاد الحصان عليه، مشيرا إلى أنه لم يتم تغيير الحصان في المشاهد، نتيجة أنه اعتاد عليه.