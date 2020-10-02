الإدارية العليا تتلقى 71 طعنا على أحكام الاستبعاد من انتخابات النواب

تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، 71 طعنا قضائيا جديدا، وذلك على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، لعودة المستعبدين من سباق انتخابات مجلس النواب، على أن تبدأ المحكمة الإدارية العليا، الفصل فيها غدًا السبت.

وجاءت الطعون من محافظات "الجيزة - أسيوط - سوهاج - دمياط - القاهرة - البحيرة - الوادي الجديد - الأقصر - بني سويف".

وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، بقبول 5 دعاوى لمرشحين وإعادتهم لسباق الانتخابات بعد استبعادهم من قبل لجنة فحص الطلبات، كما قضت بتأجيل 40 دعوى لجلسة باكر، وقضت برفض 139 دعوى مطالبين بإدراج أسمائهم في قوائم المرشحين، وجرت إحالة 28 دعوى إلى محكمة القضاء الإداري فور الإيداع بقلم الكتاب، لتنظرها المحكمة والتصدي بالفصل في موضوعاتها.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الجاري، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

بينما محافظات المرحلة الثانية هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4، 5 و6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7 و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.