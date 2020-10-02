"محدش هيدور عليها".. اعترافات سارق أعمدة إنارة بمليون جنيه في الدقهلية

اعترف موظف، يعمل فنيا بشركة كهرباء الدقهلية، بسرقة كمية كبيرة من مهمات وكابلات الشركة؛ لبيعها للمواطنين، وتجار الخردة، مؤكدًا أنه تمكن من تجميع مهمات وكابلات وأعمدة إنارة بأكثر من مليون جنيه.

وقال المتهم في اعترافاته، خلال التحقيق معه بمعرفة ضباط قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، إنه تعرف على كهربائي أقنعه بالاستيلاء على مهمات الشركة من الكابلات والأعمدة التي تم إحلالها؛ لبيعها لتجار الخردة: "محدش هيدور عليها".

وأضاف المتهم، أنه استأجر مخزنا هو وشريكه، في إحدى قرى مركز ميت غمر، وجمع تلك الأغراض، وباعها بدلا من إعادتها للشركة، وأدعى أنها سرقت، مؤكدا أنه تمكن من تجميع مهمات بقيمة مليون و100 ألف جنيه، حتى تم ضبطه وهو صديقه.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، قيام شخصان فني كهربائي "بهندسة قرى ميت غمر"، وكهربائى حر، مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، بالاستيلاء وسرقة كمية من المهمات والكابلات الخاصة بإحدى شركة توزيع الكهرباء، والخاصة بعمليات الإحلال والتجديد، وتخزينها داخل مخزن خاص، بقصد سرقتها والتربح من خلال بيعها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافهما وضبطهما، وعُثر بمسكن أحدهما على كميات كبيرة من المهمات والكابلات والأعمدة، تقدر قيمتها المالية بحوالي مليون ومائة ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمان، اعترف الأول بالاستيلاء وسرقة المضبوطات، وإخفائها طرف الثاني؛ بقصد التربح منها وبيعها للمواطنين وتجار الخردة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وعرض المتهمين على جهات التحقيق، التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وتشكيل لجنة لجرد المضبوطات.