"الثروة المعدنية" تنظم مسيرة إلى "المنصة" احتفالا بذكرى انتصار أكتوبر

نظم العاملون بقطاع الثروة المعدنية، وعلي رأسهم المهندس علاء خشب، نائب وزير البترول للثروة المعدنية، والجيولوجى أسامة فاروق، رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس أحمد سعد، مساعد نائب الوزير للثروة المعدنية، وكافة القيادات، مسيرة حاشدة من أمام مقر الشركة إلي محيط النصب التذكاري بمدينة نصر؛ لإحياء الذكرى الــ47 لانتصارات أكتوبر.

وتقدم العاملون بالتهنئة للقيادة السياسية وجموع الشعب المصري معربين عن خالص أمانيهم، في أن تظل مصر بخير وعزة وسلام واستقرار.

ودعت بعض الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب الوفد، ومستقبل وطن، المواطنين للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد، في كافة الميادين بجميع المحافظات، وعند النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.