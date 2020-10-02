"الوطن" تنشر حقيقة الفيديو المتداول لـ"الفرح المسحور" في الدقهلية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو عن "الفرح المسحور" بعزبة عفيفي، التابعة لقرية الرحمانية بمركز ميت غمر في الدقهلية، أظهر نشوب مشاجرة بين "المعازيم" الذين انهمكوا في ضرب بعضهم بـ"الكراسي".

وقال السيد عبدالجواد، من أهالي العزبة، إن الفيديو المتداول لا يمت للفرح بأي صلة، ولم تتطور الأمور في الفرح إلي هذا الحد: "تدخلنا سريعا لإنهاء الفرح قبل تفاقم الأمر". وأضاف: "فرحنا كان صغير في الشارع، أما الفرح المتداول على الفيس بوك كان في مكان متسع ولا يشبه الفرح الذي جرى إقامته بالعزبة".

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، بقيام أحد الأشخاص بإشعال النيران بسيارتين ملاكي بعزبة عفيفي التابعة لقرية الرحمانية دائرة المركز، وتجمع بعض الأهالي بمكان الواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزي وقوات الحماية المدنية، وتبين اشتعال النيران بسيارتين ملاكي (الأولى ملك مبلط، مقيم بالجيزة، الثانية ملك مزارع ومقيم بذات العزبة) وجرت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية دون إصابات.

وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مزارع، مقيم بذات العزبة، بتحريض من 7 مزارعين، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهة المتهم اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، لتضرره من مالك السيارة الأولى لممارسته أعمال الدجل والشعوذة بمساعدة مالك السيارة الثانية وزوجة الأخير، وتردده على مسكنهما وقيامهم بأعمال دجل لشقيقه المتزوج حديثاً، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء في اعترافاته أيدوها.