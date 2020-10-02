نائب "الشيوخ" بالقليوبية يقود مسيرة في احتفالات "المنصة" بذكرى أكتوبر

قاد الكاتب الصحفي، أبوسريع إمام، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، مسيرة على رأس أبناء المحافظة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة بمدينة نصر، رافعين صور الرئيس السيسي وهتفوا: "تحيا مصر".

وقال "أبوسريع" إن الجيش المصري يواصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومى المصري، في كل وقت وكل مكان، مشيرا إلى أن نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية، وحذّر "أبوسريع" المصريين من الانسياق وراء دعوات التظاهر للجماعات الإرهابية، ودعا إلى ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية والوطن.

واختتم تصريحاته علي هامش المشاركة في الاحتفالية قائلا: "نعلم حجم المؤامرة على الدولة المصرية وحجم الإشاعات التي يجري تمريرها ويجب علي الجميع الوقوف مع الدولة المصرية، مشددا على الدور الذي تقوم به الدولة في محاربة كل أنواع الفساد داخل المصالح الحكومية وخارجها".