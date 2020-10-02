الصور الأولى لعقد قران أمير شاهين بحضور نجوم الفن

وصل عدد من الفنانين منذ قليل إلى الفندق المقام به حفل زفاف الفنان أمير شاهين وكان من ضمنهم الفنانة هالة صدقي، هنا شيحة، محمد الشرنوبي.

وكان حرص قبل ساعات قليلة من بدء الزفاف المقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة على التواجد منذ صباح اليوم أصدقاء أمير شاهين لمساندته ومنهم هاني سلامة وناردين فرج.

يذكر أنه إحتفل منذ قليل الفنان أمير شاهين شقيق إلهام شاهين بزفافه على منة جاب الله، بعد ما يقارب الـ20 يوما من إعلان خطوبته في حفل بسيط على شاطيء البحر.

وذكر مصدر مقرب من العروسين تفاصيل الزفاف، قائلًا لـ"هن"، إن الحفل سيعقد في أحد فنادق القاهرة الكبرى وليس الساحل الشمالي كما تداول البعض خلال الساعات الماضية، على أن يبدأ غدًا الجمعة، في الساعة الثامنة مساءًا حتى الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

وأشار إلى أن العروسين شددا على الحضور بعدم اصطحاب الأطفال، والدخول بالدعوات الرسمية فقط، متابعًا، أن تمت دعوة عدد كبير من الفنانين على رأسهم: هالة صدقي وهاني سلامة وفيفي عبده وبوسي شلبي، مردفا: "هاني سلامة مع صاحبه العريس في تجهيزات الفرح".

وكان أمير شاهين، قال في أول تصريح له بعد خطوبته، إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعرها، من كل الذين حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

وأكد في تصريحات لـ"الوطن"، أن ربنا كرمه بخطيبته، نتيجة دعاء والدته الراحلة، وشقيقته إلهام التي يعتبرها أمه.

وكان أمير، احتفل الشهر الماضي بخطوبته من منة جاب الله، شقيقة زوجة المنتج أحمد عبدالعاطي، وذلك في الساحل الشمالي بحضور عدد من الفنانين، من ضمنهم هالة صدقي وهنا شيحا وغيرهما.

ورصدت بعض اللقطات المصورة، التي شاركت بها الإعلامية بوسي شلبي، تفاصيل حفل الخطوبة، الذي أقيم في الساحل الشمالي، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين. وتألق العروسان والحضور بملابس هادئة وبسيطة، بعيدًا عن الرسميات والسواريه المعتادة، مما يتوافق مع توقيت ومكان الاحتفال.

يذكر أن أمير شاهين، جمعته قصة حب كبيرة بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، وكشف الفنان من قبل خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية CBC، عن أسرار علاقة الحب التي جمعته بالراحلة، مؤكدا أنه كان على وشك أن يعلن خطوبته عليها، لكن القدر لم يمهلها.وأضاف أمير، أن ميرنا هي حب حياته، معبرا عن حزنه الشديد لرحيلها، وذكر أنه حاول الارتباط مرة أخرى لكنه فشل، بسبب اعتزازه رغم محاولات شقيقته إلهام: "بتزن عليا كل يوم وماشية بتجوزني".