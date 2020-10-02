أشرف السعد يحتفل بنصر أكتوبر: "عاوزين نشوفك يا ريس"

شارك رجل الأعمال أشرف السعد احتفالات المواطنين بنصر أكتوبر، وذلك في بث مباشر نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أنغام "تسلم الأيادي"، معلقا: "النهارده عيد يا جماعة افرحوا".

وقال "السعد" خلال البث المباشر، "حد ينادي على الريس يفرح معانا، يطلع نشوفه النهارده، ده فرحك إنت، إنت العريس، افرح مع شعبك، أنا عارف إنك عامل حداد عشان سمو أمير الكويت، بس إحنا عاوزين نفرح بيك، اطلع مع أي قناة".

وأضاف أن جماعة الإخوان وأتباعها انتهوا تمامًا للأبد، "كله كوم والنهارده كوم، والتاني يقولك أهلي وعشيرتي، تخيلوا دول اللي عاوزين يحكموا البلد، إمبارح قاعدين تقولوا النيل نشف وباع صنافير والهرم ولا حد عبركم".