أشرف السعد: ثورة 25 يناير شردت الإخوان مش نظام مبارك

قال أشرف السعد، رجل الأعمال المصري، المقيم في لندن، إنه يحب ويقدر الرئيس عبدالفتاح السيسي على المستوى الشخصي، حيث كان قائدًا في الجيش المصري وهو الداعم له خلال هذه الفترة.

وأضاف "السعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن الجيش هو من يعطي شرعية للحاكم، وهو الحامي، والشعب ممكن يدمر الحكم ولا يعطي الشرعية لحاكم".

وأشار إلى أن هناك بعض القيادات الإخوانية يهددون بثورة 25 يناير، مشددًا على أن ثورة يناير شردت الإخوان وليس نظام مبارك، موضحًا أن المواطنين يساندون الجيش وما يقدمه من أعمال، متابعًا: "لو فيه حد كان فاكر إنها ثورة محتاج يعرض نفسه على دكتور".