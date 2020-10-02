قدما 10 طعون ضد بعضهما.. استبعاد شقيقين من سباق الانتخابات البرلمانية

قضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد شقيقين من ترشحهما بانتخابات مجلس النواب، و تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج أسماء سيد حنفي طه وجمال حنفي طه، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 61166 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح بصفته.

يذكر أن الشقيقين طعنا أمام محكمة القضاء الإداري ضد بعضهما البعض بحوالي 10 دعاوى قضائية كل واحد منهما أقام 5 طعون لاستبعاد شقيقه من السباق الانتخابي.

وقالت الدعوى، اإن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 54 لسنة 2020 بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب، وقد نصت المادة الثالثة من القرار المشار إليه على أنه يجب توافر العديد من الشروط في راغبي الترشح كاأداء الخدمة العسكرية والحصول علي مؤهل جامعي وعدم فصله وغيرهم، وتقديم المستندات اللازمة لإثبات ذلك، فنجد أن المرشح المطعون علي قرار قبوله لم يقدم الأوراق والمستندات الورادة علىسبيل الحصر في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار.

وتابع المدعي، أن من هذه المستندات غير المستوفاة التي نوردها على سبيل المثال لا الحصر شهادة المؤهل الدراسي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، وصحيفة الحالة الجنائية، إخطار ما يفيد فتح حساب بنكي مستقل للدعاية الإنتخابية، إقرار الذمة المالية به ولزوجته وأولاده القصر، التقرير الطبي الذي يفيد خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والعسكرات.

وإشارت الدعوي، أن كان يتعين على لجنة فحص طلبات الترشح وهي المنوط بها فحص المستندات و البت في صفات المرشحين والتأكد من توافر شروط الترشح أن تقوم باستيعاد

المرشح المطعون عليه من كشف المرشحين الذين قبلت أوراقهم.

وأردف المدعي ، أن هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، سبب تضاؤل شرط حسن السمعة فى حق المطعون ضده، حيث اقضتي قضاء مجلس الدولة على أن هذا الشرط يعد من الشروط الضرورية الازم توافرها في المرشح لعضوية المجالس النيابية والوظائف العامة، ولا مراء أن سمعة الشخص وسيرته هما نتاج مسلكه الشخصي والخلقي.

وقد رأت المحكمة الإدارية العليا أنه وإن كان القانون لم يورد شرط حسن السمعة

بين الشروط الواجبة في المرشح، إلا أن المحكمة اعتبرت هذا الشرط من الأصول العامة في التوظف وتقلد الوظائف النيابية التنفيذية، ولا يحتاج إلى نص خاص يقرره.

كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أنه لا يشترط لسوء السمعة صدور أحكم ماسة بالشرف ضد المرشح ولا يمكن القول بعدم

توافر شرط حسن السمعة لمجرد اتهام لم يغلب عليه اليقين، الأمر الذي يعني أن صدور

أحكام جنائية سواء في جناية أو جنحة من الجنح الماسة بالشرف دليل لا يمكن دحضه

ينبغي حال توافره استبعاد المرشح من قوائم المرشحين لعضوية المجالس النيابية.