القضاء الإدارى يرفض دعوى "السادات" ويقضي باستبعاده من انتخابات النواب 

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى رقم 56181، المطالبة بإلغاء قرار استبعاد اسم النائب محمد أنور السادات من كشوف الناخبين.

وأقام الدعوي البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، والذي طالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى، بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وجاء نص الدعوي، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة علي أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019، نصت على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى اانتخابات المجلس الجديد خلال الـ60 يوما السابقة على انتهاء مدته».