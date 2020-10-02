القضاء الإدارى يرفض دعوى "السادات" ويقضي باستبعاده من انتخابات النواب
القضاء الادارى يرفض دعوى السادات ويقضي باستبعاده من انتخابات النواب
كتب:
محمد عيسى
11:04 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020
مجلس الدولة
قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى رقم 56181، المطالبة بإلغاء قرار استبعاد اسم النائب محمد أنور السادات من كشوف الناخبين.
وأقام الدعوي البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، والذي طالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى، بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.
وجاء نص الدعوي، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة علي أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019، نصت على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى اانتخابات المجلس الجديد خلال الـ60 يوما السابقة على انتهاء مدته».