مفتي الجمهورية يؤكد: حديث "خير أجناد الأرض" صحيح

دعا الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، الشباب، باللجوء إلى أهل الاختصاص؛ للرد على الأقاويل التي تضعف حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن الجيش المصري بأنه "خير أجناد الأرض".

وأضاف "علام" أثناء استضافته في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد": أنه جاء إلى دار الإفتاء رجل من رجال القوات المسلحة، وسأل عن ضعف الحديث، وقمنا بالرد من خلال دراسة موضوعية علمية، وفقا لضوابط ورثناها عن الأئمة الذين يبحثون عن الرواية: "وجدنا أن الرواية ثابتة من طرق عدة، وأن كل الانتقادات لسند الحديث ضعيفة، وتساءلنا عن طرح هذا الضعف بعد ثورة 30 يونيو، وعزل جماعة الإخوان من الحكم."

وتابع مفتي الجمهورية: "الدراسة خلصت إلى صحة الرواية"، مؤكدا أن الجيش المصري هو جيش حقيقي وليس مرتزق؛ فهو يضم ابن الفقير والغني، ونابع من حقيقة الشعب المصري، وليس غريبا عنهم.

وشدد الدكتور شوقي علام، على أن الجندي يستحضر وهو في ميادين الدفاع، أنه يحارب الإرهاب الكبير لمصر، وقيمة التراب المصري "ويستحضر دفاعه عن أهل بيته؛ لأن عدم دفاعه يضيع كل شيء في مصرنا الحبيبة".