المفتي: لا فرق بين مجند مسلم ومجند مسيحي فالدم المصري واحد

قال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، إن الجندي المصري هو ابن لمصر ولا نفرق بين جندي وجندي، فالدم المصري سال على أرض سيناء، فلا فرق بين مجند مسلم ومجند مسيحي.

ووصف "علام" أثناء استضافته في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذي يقدمه الصحفي حمدي رزق، بعض الأشخاص بأنهم شهداء دون آخرين، بأن هذا ليس من حكمنا لكن حكم الله، فالنبي محمد دعانا إلى الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، مؤكدا أن من يموت مدافعا عن وطنه شهيد أما الأمور الآخرى فهي في علم الله.

وأشار إلى أن رواية "شفاعة الشهيد لـ 70 من أهله" صحيحة، متابعا: "لا نعرف هل يمكن أن يشفع لعدد أكبر أما لا، ولكن الله ذو الفضل العظيم"، مطالبا بعدم السؤال عما في الغيب فهو في علم الله فقط ويتم قياسه بمعايير أكبر من معايير استيعابنا الدنيوي وهذا ما أوضحه النبي محمد في وصف عن الأخرى وعن الجنة التي أعدها الله للمتقين.