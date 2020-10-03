وزير البترول الأسبق يتوقع أن تتحول منظمة غاز المتوسط لما يشبه الأوبك

أكد أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن مصر لديها تراكمات وخبرة طويلة في مجال البترول والغاز، مشيرًا أنها بدأت استخراج البترول والغاز عام 1886.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مصر لديها شبكة كبيرة للغاز في البحر المتوسط، ولديها محطتي إسالة على ساحل المتوسط وتسهيلات تصدير، مؤكدًا على أن هذه الإمكانيات الكبيرة تؤهل مصر أن تكون لاعبا محوريا في صناعة الغاز عالميًا.

وأشار "كمال"، أن قطاع البترول عمل مع الخارجية لتأسيس منتدى غاز المتوسط وانضمت فلسطين الأردن واليونان وإسرائيل، ومؤخرا إيطاليا وفرنسا، مشيرًا أنه خلال الشهرين الأخرين انضم للمبادرة البنك الدولي والبنك الأوروبي والولايات المتحدة، وبدأت مصر احتضان فكرة تحويل المنتدى للمنظمة مشبهًا ما حدث ببدايات منظمة أوبك، لافتًا أن منظمة أوبك تستحوذ على 40% من إنتاج النفط العالمي.

وتوقع "كمال" أن تنضم الجزائر وليبيا للمنظمة التي من المتوقع أن تكون مثل أوبك في إنتاج الغاز، وتتحكم في صناعته وتجارته عالميًا.