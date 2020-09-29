توصيل الغاز لـ210 آلاف وحدة سكنية بتلكفة 266 مليون جنيه بسوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها بلغ 210 آلاف وحدة سكنية بتكلفة تقديرية 266 مليون جنيه، وذلك منذ عام 2009م، مشيرا إلى أن الوافر السنوي في اسطوانات البوتاجاز وصل 3.7 مليون أسطوانة سنويا، فيما تم التوصيل لعدد 822 محل تجاري، ومحطتي تموين سيارات تعمل بالغاز "كاراجاس بترعة نجع حمادي، وغاز تك أمام مستشفى الأميري"، وجار إعداد الدراسات للتوصيل لعدد 3 محطات أخرى.

وأشار "الفقي"، إلى أن توصيل الغاز الطبيعي بدأ في سوهاج منذ عام 2009م لعدد 8 مراكز بالمحافظة وهي "مدينة سوهاج شرق وغرب النيل، وأخميم، وطهطا، وطما، والمراغة، وجرجا، والبلينا، وجهينة شاملة قرية الطليحات"، لافتا إلى استكمال توصيل باقي مراكز المحافظة وهي "المنشاة، العسيرات، ساقلتة، ودار السلام"، عقب الإنتهاء من أعمال الصرف الصحي بها.