أسعار العملات اليوم السبت 3-10-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في إطار خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 3 أكتوبر في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.28 جنيه للشراء، و20.47 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجّل نحو 20.27 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وسجّل في بنك CIB نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.