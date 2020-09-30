استقرار الدولار وتباين العملات العربية فى البنوك وشركات الصرافة

واصل الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنوك وشركات الصرافة خلال التعاملات اليومية.

وسجل 20 بنكا أعلى سعر للشراء هي "كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، وبلوم، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية، والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول، والتعمير والإسكان، و"hsbc"، ليسجل 15.71 جنيه للشراء في هذه البنوك، أي بفارق قرش عن عدد كبير من البنوك.

وسجل سعر شراء الدولار أقل سعر في بنوك "مصر، الأهلي المصري، العقاري المصري العربي، والإسكندرية، قطر الوطنى" 15.70 جنيه.

وفى السياق ذاته، تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، بداية التعاملات اليومية وحافظ الريال السعودي على استقراره ليسجل 4.19 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي: بلوم، وعودة، وقطر الوطني، والمشرق، و"hsbc".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا بـ4.28 جنيه، وأعلى سعر شراء في 5 بنوك هي: عودة، والمشرق، وبلوم، وقطر الوطني، و"hsbc".

فيما شهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا بداية التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه ارتفاعا بقيمة 10 قروش ، وسُجّل أعلى سعر للشراء بـ18.42 جنيه، مقابل 18.32جنيه بداية تعاملات أمس، في بنكى "تنمية الصادرات، الإمارات دبى الوطنى".

فيما شهد سعر شراء الاسترليني استقرارا، إذ سجّل 20.17، بداية التعاملات اليومية فى بنوك "بلوم، المشرق، تنمية الصادرات".

من جهته، توقع علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية، ومنها الدولار واليورو بعد خفض سعر الفائدة، نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، لتلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، حيث يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.