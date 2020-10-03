ضربة جديدة للسينما.. تأجيل فيلم "لا وقت للموت" لمدة عام

ضربة قوية أخرى أصابت صناعة السينما، فبعد أن بات الأمل قريبا لعودة الجمهور مرة أخرى بعد عرض عدد من الأفلام بينها Tenet، إلا أن الأحلام تبددت، بعدما فوجئ عشاق الفن السابع بإعلان تأجيل "لا وقت للموت"، وهو أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند.

سيكون الموعد الجديد لعرض لا وقت للموت يوم 21 أبريل 2021، أي بعد عام كامل مما كان مخطط له.

قال صناع الفيلم في بيان: "نتفهم أن التأخير سيكون محبطًا لآمال جماهيرنا، لكننا أجلنا عرض لا وقت للموت إلى العام المقبل".

وفيلم لا وقت للموت من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، وبطولة دانيال كريج ورامي مالك.

ويقوم "مالك" من خلاله، بدور "Safin"، وهي الشخصية الشريرة في الفيلم، بينما يقدم النجم دانيال كريج دور "جيمس بوند"، وتشارك الممثلة أنا دي أرماس بطولته. ومدته ساعتين و43 دقيقة.

"لا وقت للموت"، تكلفة إنتاجه 250 مليون دولار بحسب موقع IMDB، وتغني الأمريكية بيلي إيليش، 20 عاما، الأغنية الخاصة للفيلم والتي تحمل نفس الاسم.

تعرض فيلم لا وقت للموت لسلسلة من التأجيلات، أولها بسبب تغيير إصابة الممثل "دانيال كريج" والثانية بسبب تغيير المخرج، حتى تم الاستقرار على "كاري" لإخراجه.

وأثر انتشار فيروس كورونا كثيرا على عرض الفيلم، بداية من إعلان صناعه، إلغاء جولة الدعاية التي كان من المقرر إقامتها فس العاصمة بكين، وعدد آخر من المدن الصينية، في فبراير الماضي.

كما أنه جرى تأجيل طرح الفيلم بالسينما أكثر من مرة بسبب انتشار الفيروس وإغلاق العديد من دور العرض في دول مختلفة.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدّى لها العالم أغلق الكثير من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام، خوفًا على سلامة صناعها.

جدير بالذكر أنَّه تمّ تأجيل عدد من المهرجانات والأحداث الفنية، بينها أوسكار، جولدن جلوب، بافتا وغيرها.