فيديو.. مواطنون يمزقون صورة المقاول الهارب

نشرت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو لمواطنين خلال احتفالية انتصار أكتوبر، أمس، وهم يمزقون صورة المقاول الهارب.

ونظم مئات المواطنين مسيرات احتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، وكذلك دعم مؤسسات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في العديد من ميادين محافظات الجمهورية.

وكان عدد من الأحزاب السياسية دعوا كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر.

وأحيا العديد من المطربين احتفالية أكتوبر، أمس، منهم حكيم ومحمد فؤاد ومحمد عدوية وهشام عباس، ومصطفى حجاج وبوسي.

ويعتبر نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.