وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ أول قطار كهربائي في مصر بالعاصمة الإدارية

وصل الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، مقر أعمال تنفيذ مشروع أول قطار كهربائي في مصر "السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان"، ويتفقد ما تمّ إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، مع إعلان موعد تشغيله وافتتاحه أمام الركاب.

وأكّد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، لـ"الوطن"، إنَّ القطار الكهربائي "LRT" سيكون أول قطار من نوعه في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط، وستكون سرعته من 90 إلى 100 كم/ساعة، مبينًا أنَّه سينقل 60 ألف راكب في الساعة، بسرعة تبدأ بـ60 كم/ ساعة إلى 120 كم/ ساعة، لافتًا إلى أنَّ تكلفة المشروع 1.2 مليار دولار بقرض ميسر من "أفيك" الصينية، بحيث يشمل 739 مليون دولار بنسبة فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بنسبة فائدة قدرها 2%، وسيتمّ سداده على مدار 15 عامًا، وبفترة سماح لمدة 5 سنوات.

وأضاف الوزير، أنَّ مسار القطار الكهربائي، سيكون موازيا لطريق "القاهرة - الإسماعيلية" بإجمالي 12 محطة، وصولًا إلى المركز الطبي العالمي، ثم يتفرع شمالًا إلى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا أنَّه يتمّ تنفيذه بطول 70 كيلومترًا، موضحًا أنَّ القطار سيخدم المناطق العمرانية في اتجاه شرق القاهرة وطريق "القاهرة - الإسماعيلية"، اعتبارًا من محطة مترو عدلي منصور بالخط الثالث للمترو، وصولًا إلى المدن الجديدة بشرق القاهرة.

وتابع وزير النقل: "أيضًا القادمون من الطريق الدائري، سيتسخدمون القطار الكهربائي، بداية من مدن العبور والمستقبل والشروق، مرورًا بالعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر"، ويخدم أيضًا المدن الصناعية والجديدة هي: "العبور- العاشر من رمضان - الشروق - الرحاب - مدينتي - العاصمة الإدارية"، ويتمّ تنفيذ المشروع على مرحلة واحدة، ويعمل بـ22 قطارًا عقب تشغيله.

يُذكر أنَّه يشارك في الأعمال المدنية للمشروع 6 شركات مقاولات مصرية، وهي: "المقاولون العرب، أوراسكوم، الرواد، جاما، القابضة للطرق والكباري، وأبناء حسن علام"، بحيث يتمّ إنشاء محطات وكباري وأنفاق وتركيب قضبان حديدية، كما تنفذ شركة "أفيك الصينية" أعمال الإشارات ونظم الاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التي ستعمل خلال المشروع عقب إنهاء تنفيذه.